Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Ambulansla Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arama çalışmasına katılan AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem , çocuğu sudan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Bir süre sonra çocuğun gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde Iraklı Muhammet Ahmet (10), serinlemek için sulama kanalına girdi.

Adıyaman 'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın