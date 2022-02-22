Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı - Son Dakika
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Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı

22.02.2022 18:33

Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı Kene ve kımıl tüketerek çiftçiye büyük faydası olan sülün kuşları doğaya uyum sağladı Adıyaman'da biyolojik çeşitliliği arttırmak için 6 ay önce doğaya salınan sülün kuşları doğaya uyum sağladı.

Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı

Kene ve kımıl tüketerek çiftçiye büyük faydası olan sülün kuşları doğaya uyum sağladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da biyolojik çeşitliliği arttırmak için 6 ay önce doğaya salınan sülün kuşları doğaya uyum sağladı.

Hazırlanan proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Samsat Kaymakamlığı, Samsat Belediyesi ve Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile 6 ay önce Samsat ilçesinde doğaya 300 adet sülün kuşu salımı yapıldı.

Atatürk Barajının kurulmasıyla iklim koşulları değişen Samsat ilçesinde yeni hayvan türlerinin yaşam elde edebileceği düşünüldü. Hazırlanan 3 aşamalı proje kapsamında toplam 1500 adet sülün kuşu doğaya bırakılacak. İlk aşamasında 300 adet sülün kuşu ilçeye bağlı Göltarla, Örentaş, Taşkuyu, Uzuntepe, Yarımbağ köylerinde doğaya bırakıldı. Doğada çiftçiler için çok faydalı olan sülün kuşu, kımıl başta olmak üzere çeşitli böcekleri yiyerek besleniyor.

Biyolojik çeşitliliği arttırmak için bırakılan sülün kuşları 6 ay sonra yeniden görüntülendi. Sülün kuşlarını gören köylüler durumu yetkililere bildirdi. Sülün kuşlarının yaşadığı bölgeye hareket eden yetkililer, sülünleri uzaktan gözlemledi.

Samsat Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yelken, "Samsat'ta biyolojik çeşitliliğin arttırılması üzerine bir proje yapmıştık. Doğaya sülün kuşları bırakmıştık. Bu gün köylüler bizi arayarak kuşları gördüklerini söyledi. Bu gün bizde o kuşları gözlemlemek için geldik. Sülün kuşları yoğunluklu olarak Karadeniz bölgesinde yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde örneği yok. Bizim amacımız biyolojik çeşitliliği arttırmak. Bu kuş çiftçilerimiz için önemli. Önümüzdeki dönem 500 adet daha bırakılabilir. Doğaya saldığımız kuşların yaşadığını görmek bizi sevindiriyor" dedi.

Köylü vatandaş Osman İdacı, sülün kuşlarını görünce yetkililere bilgi verdiklerini belirterek, kuşların kendileri için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı
Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı
Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sülün kuşu ile biyolojik çeşitlilik arttı - Son Dakika


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