Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde 948 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'da Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde 948 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

5 saat önce

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman'da Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde 948 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
ADIYAMAN'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramasında 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobil sürücüsü M.K.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:43 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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