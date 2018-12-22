Adıyaman'da Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilde 948 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
5 saat önce
Adıyaman'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adıyaman
'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Adıyaman Gölbaşı
yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramasında 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobil sürücüsü M.K.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:09 Kaynak: DHA
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