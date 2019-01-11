Adıyaman'da Şüpheli Ölüm
34 dakika önce
Adıyaman'da bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Adıyaman
'da bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Adıyaman- Kahta
kara yolu Beşpınar
mevkisinde 27 HH 729 plakalı otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince araçtaki Erhan Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından ceset Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yoldaş'ın kentteki bir ilkokulda öğretmen olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yoldaş'ın kesin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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