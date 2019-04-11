Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Şüpheli Ölüm

Adıyaman'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Adıyaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

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Adıyaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Bahçecik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yalnız yaşayan Gökhan Atik'ten (26) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daha sonra geldikleri evin kapısını kırarak içeri giren yakınları, Atik'i hareketsiz halde buldu.

Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri Atik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Atik'in cesedi savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: AA
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