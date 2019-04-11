Adıyaman'da Şüpheli Ölüm

Adıyaman
'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Bahçecik
Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yalnız yaşayan Gökhan Atik'ten (26) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Daha sonra geldikleri evin kapısını kırarak içeri giren yakınları, Atik'i hareketsiz halde buldu.
Adrese gelen 112 Acil Servis
ekipleri Atik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Atik'in cesedi savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.