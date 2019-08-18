Adıyaman'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:18 Kaynak: AA
'da 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde çocuklarının odasına giren aile engelli olan çocukları M.T.H.A'yı hareketsiz halde buldu.
Eve çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez istismarda bulundu Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor