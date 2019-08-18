Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da şüpheli ölüm
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Adıyaman'da şüpheli ölüm

51 dakika önce

Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.

Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde çocuklarının odasına giren aile engelli olan çocukları M.T.H.A'yı hareketsiz halde buldu.
Eve çağrılan 112 Acil Servis ekipleri 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:55 Kaynak: AA
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