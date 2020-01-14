Adıyaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman 'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor