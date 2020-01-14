Adıyaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Adıyaman'da şüpheli ölüm
29 dakika önce
Adıyaman'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.
Siteler Mahallesi'nde evinin bahçesindeki odunlukta yaşadığı öğrenilen M.K'yı hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Son dakika: ABD'nin Taci askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi