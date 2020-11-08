Adıyaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Adıyaman'da şüpheli ölüm

ADIYAMAN'da, Abdurrahman Gözek (41) yakınları tarafından tuvalette ölü bulundu.

ADIYAMAN'da, Abdurrahman Gözek (41) yakınları tarafından tuvalette ölü bulundu. Polis Gözek'in ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı. Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 3 çocuk babası Abdurrahman Gözek, yakınları tarafından tuvalette hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gözek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gözek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözek'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.



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