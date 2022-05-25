Adıyaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Adıyaman'da şüpheli ölüm

25.05.2022 13:29
Adıyaman'da şüpheli ölüm

Adıyaman'da, beşiğinde uyuduğu esnada nefes almadığı anlaşılarak hastaneye kaldırılan bebek, bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Adıyaman'da, beşiğinde uyuduğu esnada nefes almadığı anlaşılarak hastaneye kaldırılan bebek, bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde yaşayan 2 aylık olduğu öğrenilen Eliz Ada K., isimli kız çocuğunun beşikte uyuduğu esnada nefes almadığını ve hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden ailesi, zaman kaybetmemek için Eliz Ada K'yı kucaklayarak araçla kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye getirdi. Burada doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen Eliz Ada K., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden minik bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da şüpheli ölüm - Son Dakika


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