Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı

20.08.2022 10:26
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
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