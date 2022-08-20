Kavga, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 gözaltı - Son Dakika

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