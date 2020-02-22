Adıyaman'da Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

6 saat önce

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen geçici koruma statüsündeki Suriyeli kadınlar, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor.

Adıyaman'da Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor, System.String[]

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen geçici koruma statüsündeki Suriyeli kadınlar, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum için "Ekonomik fırsatların desteklenmesi" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan meslek edinme kurslarına katılan Suriyeliler, aldıkları eğitim sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el işi ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü ile Suriyelilere ve Türk vatandaşlara yönelik açılan kadın giyim, ev tekstili ürünleri hazırlama, seramik ve cam teknolojisi, oyun odası ve Suriyelilere yönelik açılan Türkçe Öğrenim kurslarını gezdi.


Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, açılan kurslarda Suriyeli bayanlarla sohbet ederek, el emeği göz nuru eserleri inceledi.

Suriyeli muhacirlere gönül ve yüreklerini açtıklarını ifade eden Yeşim Pekmez, "Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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