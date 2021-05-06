Adıyaman'da sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yaptı.

Kahta- Adıyaman Karayolunda yaptıkları uygulamalarda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan araç sürücüleri ile beraberindeki yolculara trafik kuralları hatırlatıldı.

Hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, araç sürücülerine kazaya sebebiyet veren çeşitli konularda uyarılar yaptı.

Öte yandan, ilçenin değişik yerlerine çeşitli afişler asıldı.