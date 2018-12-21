Adıyaman'da Sürücüler İçin "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" Uygulaması
1 saat önce
Adıyaman'da İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" uygulaması kapsamında kural ihlali yapan sürücülere, ihlalin nelere neden olabileceğini anlatan görüntü izletildi.
Adıyaman
'da İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" uygulaması kapsamında kural ihlali yapan sürücülere, ihlalin nelere neden olabileceğini anlatan görüntü izletildi.
Adıyaman- Gölbaşı
kara yolu kontrol noktasında gerçekleştirilen denetime, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay katıldı.
Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, durdurularak, önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı.
Daha sonra kurulan çadıra davet edilen sürücülere, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin görüntüler izletildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:40 Kaynak: AA
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