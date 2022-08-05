Edinilen bilgilere göre, K.A., idaresindeki 06 DC 1779 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü K.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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