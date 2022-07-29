Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 01 AJC 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3.Çevre Yolu Türkiye Petrolleri yakınlarında park halinde bulunan 02 HZ 601 ve 02 AF 710 plakalı iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A., ile yanında bulunan H.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN