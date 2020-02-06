Adıyaman'da sütten zehirlendikleri iddiasıyla 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da içtikleri sütten zehirlendikleri iddia edilen 4 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 4 öğrenci, okul dışından getirdikleri sütü içtikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti olan öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.