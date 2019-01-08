Adıyaman'da Tabanca Ele Geçirildi
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 1 adet tabanca ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 1 adet tabanca ele geçirdi.
Jandarma ekipleri merkeze bağlı Yarmakaya Köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet 7x65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet mermi ele geçirildi.
Olayla ilgi bir kişi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
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