ADIYAMAN'DA TAKLA ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA TAKLA ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

19.07.2022 17:51

ADIYAMAN'da hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

ADIYAMAN'da hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Kaplan idaresindeki 02 ABF 982 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı Son dakika haberleri: Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı Son dakika haberi: Jandarmayı görünce aracı bırakıp kaçtı Son dakika haberi: Jandarmayı görünce aracı bırakıp kaçtı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA TAKLA ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA TAKLA ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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