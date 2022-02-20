-Kazanın gerçekleştiği karayolu
-Takla atan araç
-Ekiplerin çalışması
-112 Sağlık ekipleri Adıyaman'da takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İrfan Salar idaresindeki 46 LE 823 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Çağlayancerit yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada, aynı aileden 13 yaşındaki Eylül Salar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika