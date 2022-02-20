Üye Girişi
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

20.02.2022 21:29

-Kazanın gerçekleştiği karayolu -Takla atan araç -Ekiplerin çalışması -112 Sağlık ekipleri Adıyaman'da takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

-Kazanın gerçekleştiği karayolu

-Takla atan araç

-Ekiplerin çalışması

-112 Sağlık ekipleri Adıyaman'da takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İrfan Salar idaresindeki 46 LE 823 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Çağlayancerit yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada, aynı aileden 13 yaşındaki Eylül Salar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika! Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika! Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş, Adıyaman, Otomobil, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 22:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement