DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Otomobile çarpan tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde zift yüklü tanker otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, Bolu Dağı ulaşıma kapandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında, Bolu Dağı D-100 karayolu geçişi Bakacak mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker aynı istikamette ilerleyen 14 NA 604 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı'nın Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapatıldı. Tankerin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ankara ve İstanbul istikametine giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 Karayolunda ise yolun kapanması nedeniyle araçlar yolda bekledi.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Adem Karadağ, yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Karadağ yönetimindeki 02 GVV 477 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Adem Karadağ, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Karadağ, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.