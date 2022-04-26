ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

26.04.2022 21:55

ADIYAMAN'da, taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil demir yığınına döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan Hacı Kaya (44) yönetimindeki 02 T 0046 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Abdurrahman Bellibaş'ın (34) kullandığı 02 HS 176 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler araçlarda sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücülerden Bellibaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer sürücü Hacı Kaya ise yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Abdurrahman Bellibaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA TAKSİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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