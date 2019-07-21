Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü öldü (2)
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Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü öldü (2)

36 dakika önce

YAŞAMINI YİTİRDİAdıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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YAŞAMINI YİTİRDİ
Adıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tepe'nin, cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ömer Tepe, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
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