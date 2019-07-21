Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü öldü (2)
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YAŞAMINI YİTİRDİAdıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:08 Kaynak: DHA
YAŞAMINI YİTİRDİ
Adıyaman'da kullandığı yakıt tankerinin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Ömer Tepe, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tepe'nin, cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.
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