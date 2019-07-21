Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
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ADIYAMAN'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

1 saat önce

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 25'inci kilometrede meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ömer Tepe yönetimindeki 02 SA 666 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde sıkışan Tepe'yi kurtardı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
ADIYAMAN'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:07 Kaynak: DHA
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