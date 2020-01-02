Adıyaman'da "tapulu arazim" deyip yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Adıyaman'da "tapulu arazim" deyip yolu trafiğe kapattı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Adıyaman'da

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Kurugeçit Mahallesi 125'inci Sokak'taki yolun arazisinden geçtiğini iddia eden Abdullah Tatlı, ahşap çit çekip yolu kapatarak geçişi engelledi.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalleli ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan Abdullah Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı bulunduğunu, Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili daha önce takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Önceki yıllarda yola asfalt döküldüğünü aktaran Tatlı, "Sokağın resmi yolu yan taraftan geçmektedir. Resmi yol olsa burayı kapatamam ancak burası benim resmi tapulu arazim olduğu için kapatıyorum." iddiasını dile getirdi.

Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü
İstanbul'da erkek cesedi bulundu Seyir halindeki aracının camından el bombası attı Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı

Son Dakika Haberleri
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:44 Başkan Geylani, esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti - Son Dakika
20:42 Lüleburgaz'da, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' kapsamında ilk mecliste çocuklar toplandı - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:47:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da "tapulu arazim" deyip yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]