ADIYAMAN'DA, TARAFTARLAR DERNEĞİ SOYULDU
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Adıyaman'da, faaliyet gösteren Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
'da, faaliyet gösteren Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.
Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Taraftarlar Derneğin görevlileri, binanın kapısının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, içeride bulunan futbol malzemeleri ile bazı evrakların çalındığı tespit edildi. Parmak izi araştırması yapan polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
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