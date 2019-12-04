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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:22 Kaynak: AA
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe merkezinde bir adreste tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda evde yapılan aramada 41 sikke ele geçirildi, A.Ş. gözaltına alındı.
Sikkelere el konulurken, A.Ş. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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