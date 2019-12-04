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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta'da bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada bu kişinin A.Ş. olduğu belirlendi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 41 sikke ele geçirildi. A.Ş., gözaltına alındı. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.Ş. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:00 Kaynak: DHA
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