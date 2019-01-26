Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Adıyaman'da Tarihi Eser Operasyonu

48 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Adıyaman'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Gözebaşı köyü Zor mezrasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.B. ve İ.B'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 7 toprak ve kaya obje ele geçirdi.

Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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