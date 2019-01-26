Adıyaman'da Tarihi Eser Operasyonu
48 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.
Adıyaman
'da düzenlenen operasyonda bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Gözebaşı köyü Zor mezrasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.B. ve İ.B'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 7 toprak ve kaya obje ele geçirdi.
Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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