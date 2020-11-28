Adıyaman'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, at ve haç figürlü taş ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Köseceli Beldesine bir evde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmaya çalıştığı bilgisi aldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, at ve haç figürlü taş ile ruhsatsız av tüfeği ve 67 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Kaynak: AA
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