Adıyaman'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören beldesinde tarihi eserlerin satıldığı bilgisini aldı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda heykel figürlü obje, 2 tarihi kutsal kitap ile çeşitli dokümanlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.S. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Ele geçirilen malzemeler İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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