Adıyaman'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören beldesinde tarihi eserlerin satıldığı bilgisini aldı. Ekipler, düzenlediği operasyonda heykel figürlü obje, 2 tarihi kutsal kitap ile çeşitli dokümanlar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Ele geçirilen malzemeler İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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