Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait 90 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait 90 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a sikke getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Besni ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurduğu otomobilde üzerinde çeşitli figürler bulunan 90 sikke ele geçirdi. Eserlere el koyan jandarma, otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Helenistik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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