Adıyaman'da tarihi Oturakçı Pazarı esnafı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tarihi Oturakçı Pazarı esnafı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman'da tarihi Oturakçı Pazarı esnafı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adıyaman'da tarihi Oturakçı Pazarı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman'da tarihi Oturakçı Pazarı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Esnaf, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yerel sanatçı ve çiğ köfte ustası Delal Metin, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Metin, "Fotoğrafları çok beğendim. Ayrıca duygulandığım fotoğraflar oldu. Emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır demircilik zanaatıyla uğraşan Mustafa Uyan da haberde Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", sporda ise Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Uyan, fotoğrafları beğendiğini, emeği geçenleri kutladığını belirtti.

Adıyaman'da tarihi Oturakçı Pazarı esnafı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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