Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.

Kaynak: AA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.