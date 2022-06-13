Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

13.06.2022 12:12
Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Sevgi idaresindeki tarım aracı, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Sümeyra Sevgi (3), kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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