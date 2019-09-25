Adıyaman'da Tarım Platformu toplandı

Adıyaman'da tarım sektörünün sorunları, çözüm önerileri ile ilin sahip olduğu tarım potansiyelinin görüşüldüğü Adıyaman Tarım Platformu toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.



Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ilgili kurum amirleri, Ziraat Odası Başkanları, STK başkanları, sektör temsilcileri ve birlik başkanları katıldı. Gerçekleşen toplantıda Adıyaman'ın tarım ve hayvancılığıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, "Tarım Platformunun amacı Adıyaman tarımının gelişimine yönelik tarım sektörü temsilcilerinin fikir ve düşüncelerini almaktır. Bugün Tarım Platformu toplantısının birincisini düzenliyoruz. Daha sonra da sırasıyla diğer platform toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Adıyaman Tarım Platformunu kurmamızın amacı sorunları ve çözüm önerilerini siz değerli sektör temsilcileri ile karşılıklı istişare etmektir. Bugün dile getirilen sorun ve talepleri öncelik sırasına göre değerlendirerek bunları çözüme kavuşturacağız. Bir sonraki aşamamızda bütün platformların ortak bir sempozyumunu üniversitemizle birlikte Kalkınma Ajansımız organize edecek. Bu sempozyum içerisinde de vatandaşlarımızın da görüşlerini alabilecek bir internet anket formu koyarak bu konuda vatandaşlarımızın da görüş ve önerilerini alacağız. Bunların hepsinin sonucunda tarım sektörü temsilcileri ve vatandaşlarımızdan gelecek görüş ve öneriler sonucunda tarım sektörünün sorunlarını ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirleyerek bu sorunların çözüm önerileri noktasında kime ne görev düşüyorsa birlik ve beraberlik içerisinde bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.



Vali Aykut Pekmez'in açılış konuşmasının ardından Adıyaman Tarım Platformunun amaç ve hedefleri ile ilgili bir sunum yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adıyaman tarımının dünü ve bugünü, yetiştirilen temel ürün çeşitleri, topak yapısı, hayvancılık konuları, sulanabilir arazi yapısı ve bakanlığını tarımsal destekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. - ADIYAMAN