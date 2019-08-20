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Adıyaman'da 'tarım ve insan' konulu fotoğraf sergisi

40 dakika önce

Adıyaman'da 10. 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Adıyaman'da 'tarım ve insan' konulu fotoğraf sergisi, System.String[]
Adıyaman'da 10. 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 2009 yılından bu yana düzenlenen 'Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında' dereceye girerek sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı fotoğraflar AVM'de sergilendi.

Serginin açılış kurdelesi Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan kesti.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan yaptığı açıklamada, "Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldı. 2019 yılı tema konusu 'su' olarak belirlenmiştir. Yarışmaya ilimizden de yoğun katılımının gerçekleşmesini ümit ediyorum" dedi.

63 Fotoğrafın sergilendiği sergiye vatandaşlarda ilgi gösterdi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
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