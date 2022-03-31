Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde dün tartıştığı Cengiz Yayla'yı öldüren Abdullah Şuayip Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Zengin, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle dün tartışma çıkmış, av tüfeği ile vurulan Cengiz Yayla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Abdullah Şuayip Zengin ise olaydan sonra gözaltına alınmıştı.