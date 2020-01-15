Adıyaman'da taş fırından çıkan geleneksel lezzet: Peksimet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da taş fırından çıkan geleneksel lezzet: Peksimet - Son Dakika

Adıyaman'da taş fırından çıkan geleneksel lezzet: Peksimet

6 saat önce

Adıyaman'da un, süt ve baharat çeşitleriyle yoğrulduktan sonra sonra taş fırında pişirilen ve 3 ila 5 ay tazeliğini koruyan "peksimet" kentin geleneksel lezzetleri arasındaki yerini koruyor.

Adıyaman'da taş fırından çıkan geleneksel lezzet: Peksimet, System.String[]

Adıyaman'da un, süt ve baharat çeşitleriyle yoğrulduktan sonra sonra taş fırında pişirilen ve 3 ila 5 ay tazeliğini koruyan "peksimet" kentin geleneksel lezzetleri arasındaki yerini koruyor.

Öğrencilerin besin çantası, uzun yolculukların yoldaşı ve çay ile kahvenin de vazgeçilmezi olarak tercih edilen peksimet, kepekli un, süt, yağ, şeker, anason ve birçok baharat türlerinin kullanıldığı karışımla elde ediliyor.

Bu karışım önce hamur kıvamına getiriliyor. Ardından 5 ile 6 saat beklemeye alınıyor. Dinlendirilen hamur, merdane yardımıyla tezgahlarda açılarak baklava dilimi halinde tepsilerde kesiliyor.

Asırlık taş ocaklarda yarım saat pişirilen ve tezgahlarda yerini alan peksimet vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

İşletme sahibi Erdal Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peksimetin Adıyaman'a has bir lezzet olduğunu ve vatandaşlar tarafından talep edildiğini söyledi.

Özbey, kardeşiyle babalarından kalan taş fırını yarım asırdır işlettiklerini belirtti.

Peksimet'in yapılışında doğan ürünler kullandıklarını ifade eden Özbey, "Peksimet 3 ila 5 ay arasında tazeliğini koruyabiliyor" dedi.

Müşterilerden emekli eczacı Ömer Sağlam (70) da Adıyaman'ın bu geleneksel lezzetinin tadının çok güzel olduğunu belirterek, "Peksimet için her gün fırına geliyorum. Eskinin lezzeti sağlığım için çok faydalı." diye konuştu.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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