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Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

18.01.2022 00:06
Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Salı günü meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, Adıyaman il genelinde ilçelerimiz dahil taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Taşıma kapsamı dışında kalan eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği ise yarınki hava koşulları çerçevesinde değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılacaktır."


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milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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