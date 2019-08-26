Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
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Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada B.Ö. (18), A.P (15), B.S. (19), F.S. (25) ve M.G. (19) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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