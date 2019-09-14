Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çemberlitaş köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan, Muhittin, Bayram, İslim, Bereket ve Musa Tak ile Mehmet Fatih Ata yaralandı. Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan "AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor" iddiası

Son dakika: Bir günde üç kez sallanan Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti