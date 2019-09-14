Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
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Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çemberlitaş köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan, Muhittin, Bayram, İslim, Bereket ve Musa Tak ile Mehmet Fatih Ata yaralandı.

Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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