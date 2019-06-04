Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
40 dakika önce
Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:41 Kaynak: AA
'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Eskisaray Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Mert B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
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