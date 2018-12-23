Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tavuk Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Adıyaman'da Tavuk Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

1 saat önce

Adıyaman'da bir kümesteki tavukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da Tavuk Hırsızlığı Kameraya Yansıdı, System.String[]
Adıyaman'da bir kümesteki tavukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Arslan'a ait Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı bir evin bahçesinde bulunan kümesteki 8 tavuk, bahçeye giren 2 şüpheli tarafından çalındı.

Hırsızlık olayı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tavukların sahibi Güler Arslan, yaptığı açıklamada, tavuklarını çok sevdiğini ve onlarız vakit geçiremediğini ifade dile getirerek, "Tavuklarıma emek verdim. Bir an olsun onlarsız yapamam, kim aldıysa bana geri tavuğumu getirsin." dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:04:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tavuk Hırsızlığı Kameraya Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]