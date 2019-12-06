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Adıyaman'da taziye evinde yangın

6 saat önce

Adıyaman'da taziye evinde yangınAdıyaman'da, taziye evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da taziye evinde yangın

Adıyaman'da, taziye evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında kimse yaralanmadı.

Yangın, akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesine ait olan Ramazan Kurt taziye evinin kadınlar bölümü olarak kullanılan üst katından alev yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın maddi hasara yol açtı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mahir ALAN ADIYAMAN, (DHA)

Adıyaman'da taziye evinde yangın

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
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