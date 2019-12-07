Adıyaman'da taziye evinde yangın
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Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki taziye evinin bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın sonrası taziye evinde hasar oluştu.
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