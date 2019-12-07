Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da taziye evinde yangın
Son Dakika Güncel Adıyaman'da taziye evinde yangın - Son Dakika

Adıyaman'da taziye evinde yangın

6 saat önce

Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da taziye evinde yangın, System.String[]

Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki taziye evinin bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası taziye evinde hasar oluştu.

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:20:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da taziye evinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]