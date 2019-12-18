Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Ü'ye ait iş yerlerine ve ikametine baskın yapıldı. Yapılan baskında çok sayıda belge ve dokümanlar ele geçirildi. Belgelere polis ekiplerince el konulurken A.Ü., tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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