Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tefeci Operasyonu

Adıyaman'da Tefeci Operasyonu

57 dakika önce

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

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Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kardeş olduklarını belirledikleri İ.H.D, M.C.D. ve O.G.D'nin kent merkezinde tefecilik suçunu işlediklerine ilişkin bilgilere ulaştı.

Şehir merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, başkalarına ait çok sayıda çek, senet, çeşitli belgeler ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Zanlıların, faiz karşılığında para verdikleri kişilerden yüksek meblağların yazılı olduğu çek-senet aldıkları, sonrasında bunları icraya verdikleri, paranın ödememesi durumunda ise silahla mağdurları tehdit ettikleri belirlendi.

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adıyaman, Güncel
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