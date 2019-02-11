Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tefeci Operasyonu

Adıyaman'da Tefeci Operasyonu

2 gün önce

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da Tefeci Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.H. ve R.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda çek, senet, tapu ve satış kontratı ele geçirildi.

Zanlıların faiz karşılığında para verdikleri kişilerden yüksek meblağların yazılı olduğu çek-senet aldıkları, bunları icraya verdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı Evi 64 Aileye Toplam 12 milyon TL'ye Satan Çete Çökertildi Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Tefeci Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]